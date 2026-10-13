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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 18:08

Zucco e Simon conversam ao pé do ouvido

Mateus Raugust/Divulgação/JC
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Fernando Albrecht
Encontro de ex-governadores promovido pela equipe do chefe do Executivo estadual recém-eleito Luciano Zucco (PL), no Instituto Caldeira, ontem, proporcionou momentos inusitados. Um deles foi a conversa "ao pé do ouvido" entre o novo comandante do Piratini e o decano na função, Pedro Simon, 96 anos, que governou o Rio Grande do Sul de 1987 a 1990. Antônio Britto, Olívio Dutra e Tarso Genro foram as ausências.

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