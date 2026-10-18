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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 18 de Outubro de 2026 às 00:25

A beleza da livraria onde era teatro em Buenos Aires

Livraria El Ateneo Grand Splendid em Buenos Aires

Livraria El Ateneo Grand Splendid em Buenos Aires

/Mauro Belo Schneider/Especial/JC
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JC
Mauro Belo Schneider, interino 

A livraria El Ateneo Grand Splendid, em Buenos Aires, na Argentina, é um dos pontos que não pode faltar no roteiro de viajantes que visitam a terra dos hermanos. Em 2008, o jornal The Guardian a classificou como a segunda livraria mais bonita do mundo. Antes de virar loja, o prédio de 1919 era um teatro, e seu palco continua lá, agora ocupado por uma unidade da cafeteria Havanna.

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