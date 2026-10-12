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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 12 de Outubro de 2026 às 18:10

Praça Dom Feliciano segue cercada por tapumes

TÂNIA MEINERZ/JC
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JC
JC
Cercada por tapumes por todos os lados, a Praça Dom Feliciano, defronte à Santa Casa, está assim há quase um ano. Um muro de arrimo estava perigosamente adernado, mas não parece que a obra seja assim tão complexa para levar esse tempo todo, e não se vê gente trabalhando nela.

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