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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 18:38

Avenida Borges de Medeiros é cenário para gravação de comercial

FERNANDO ALBRECHT/ESPECIAL/JC
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Fernando Albrecht
Um gigantesco aparato cênico ocupou o trecho da avenida Borges de Medeiros, entre a José Montaury e a Andradas, quinta-feira de tarde. Dezenas de figurantes e técnicos, dois geradores, pelo menos 10 veículos, enormes painéis refletores de potente iluminação, um corre-corre danado, tudo para gravar um comercial da Ulbra. A ironia é que tudo isso se esvai em 30 segundos.

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