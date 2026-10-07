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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 18:00

Cuidar de cães requer prática e habilidade

FERNANDO ALBRECHT/ESPECIAL/JC
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JC
JC
Cuidador de cachorros é uma profissão que exige prática e habilidade. Segurar a matilha com várias raças e tamanhos, evitar brigas, acalmar os nervosinhos, identificar os mais fracos e defendê-los dos mais agressivos antes que haja briga generalizada não é qualquer um que consegue. Igual a um governante que constrói uma base multipartidária. Qualquer semelhança com o que espera Luciano Zucco (PL) não será mera coincidência.

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