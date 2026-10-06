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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 19:27

A família do governador eleito

TÂNIA MEINERZ/JC
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JC
O pai do governador eleito Luciano Zucco (PL) era militar. Um irmão (Rodrigo) é delegado de Polícia (e deputado estadual, Republicanos), o outro irmão (Marcelo) é general e a irmã é escrivã de Polícia. "A única 'normal' na família é minha mãe (dona Cleusa) que é professora de reiki", costuma brincar o futuro chefe do Piratini, que sempre se define como "superfamília". Na imagem, Zucco com os filhos e a esposa Joyce, registro da fotógrafa Tânia Meinerz no dia da eleição.

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