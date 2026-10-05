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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 18:03

O trunfo da campanha vitoriosa de Ubiratan Sanderson

Imprensa sanderson/divulgação/jc
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Fernando Albrecht
Um destaque à parte da vitoriosa campanha de Ubiratan Sanderson (PL) é o publicitário Fabiano Bonetti, diretor criativo da campanha do senador mais votado do Rio Grande do Sul. Em 2022, como coordenador de Comunicação, ajudou a eleger ao Senado o então vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (Republicanos). Em campanhas políticas, um dos destaques foi o pleito para a prefeitura de Pelotas, com a vitória da candidata Paula Mascarenhas, em 2020.

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