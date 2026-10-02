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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 16:43

A batalha do debate presidencial que não houve

Debate da TV Globo aconteceria na quinta-feira à noite, mas foi cancelado após decisões judiciais

Debate da TV Globo aconteceria na quinta-feira à noite, mas foi cancelado após decisões judiciais

Jornal Nacional/Reprodução/JC
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JC
JC
É improvável que o cancelamento do debate de quinta-feira (01/10) da TV Globo, após interferência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), vá influir no resultado do primeiro turno da eleição presidencial no Brasil, mas os desdobramentos podem afetar o segundo turno.

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