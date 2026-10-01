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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 19:27

O velho e bom Centro Histórico de Porto Alegre

Centro Histórico pag. 3

Centro Histórico pag. 3

Ivan Andrade/DIVULGAÇÃO/JC
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Fernando Albrecht
Apesar de não ter mais o viço dos verdes anos, o Centro da Capital ainda mantém o charme. As promessas de volta aos bons tempos esbarram em um fator que independe de engenharia e obras: a ausência da classe média. Mas sempre teremos o Mercado Público.

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