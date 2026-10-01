Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasComeço de Conversa
Começo de Conversa

Alguns dos nossos patrocinadores

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 00:25

Titulo nota capitulada

Compartilhe:
Jornal do Comércio
A taxa de inadimplência da carteira de crédito do Sistema Financeiro Nacional atingiu 5,04% em agosto. É o maior nível da série histórica do Banco Central, iniciada em março de 2011.

Notícias relacionadas