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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 19:09

De olho na régua do Guaíba

FERNANDO ALBRECHT/ESPECIAL/JC
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Fernando Albrecht
A chuva pra mais de metro que impactou os afluentes do Guaíba, o Jacuí em especial, já se reflete no Cais Mauá.  É visível a correnteza que substituiu as margens plácidas e o desaparecimento temporário de pequenas ilhas que se formaram no lago com as sucessivas enchentes. Ontem de tarde, o Guaíba estava subindo 11 cm por hora.

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