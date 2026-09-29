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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 19:00

A elegância do doutor

FERNANDO ALBRECHT/ESPECIAL/JC
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Fernando Albrecht
Figura assaz conhecida nos altos círculos da Capital, Rogério Ferrari Beylouni, médico cirurgião, costuma desfilar sua elegância na rua Padre Chagas, sempre muito cumprimentado e elogiado. Nenhuma das peças fala português, inclusive as botinhas. Este chapéu deveria inspirar o presidente Lula a trocar o surrado Panamá que costuma usar nos comícios. Daria uma turbinada na figura presidencial.

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