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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 18:27

Jardim no Mercado Público de Porto Alegre

Fernando Albrecht/Especial/JC
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Fernando Albrecht
Expositores de orquídeas e outras flores fizeram a alegria de quem passou pelo Mercado Público. Tanto o espaço contíguo à Banca 40, quanto o espaço para eventos (foto) estavam lotados com esta planta. Se não é bicho de sete cabeças, ter orquídeas em casa exige conhecimento de causa.

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