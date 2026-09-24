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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 18:18

Desobediência civil na faixa central do calçadão da Rua da Praia

FERNANDO ALBRECHT/ESPECIAL/JC
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Fernando Albrecht
Não existe nada mais saliente que a desobediência civil. Prova é a faixa central do calçadão da Rua da Praia, que deveria ser liberada apenas para carros a serviço do público, mas que foi tomada pelos veículos dos aplicativos de comida e particulares. O pedestre é quem precisa tomar cuidado, não os irresponsáveis tripulantes de veículos e pintacudos de patinetes elétricos. Que deles Deus nos livre e guarde.

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