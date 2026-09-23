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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 18:28

Viaduto da Conceição passa a contar com hamburgueria e barbearia

Gustavo Garbino/PMPA/divulgação/jc
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Fernando Albrecht
O prefeito da Capital, Sebastião Melo, está empenhado na revitalização dos espaços públicos e chamando empreendedores para serem parceiros na empreitada. Na quarta-feira, foi a vez do Viaduto da Conceição, que passou a contar com uma hamburgueria e uma barbearia, na qual Melo aproveitou para aparar o cabelo. O entorno do Viaduto  recebeu reforço de serviços de limpeza, fiscalização da Guarda Municipal e abordagem social a moradores em situação de vulnerabilidade. Também há uma Unidade de Destino Certo do DMLU bem ao lado.

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