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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 19:19

Passageiros deixam resíduos de comida em carros de aplicativos

Gilberto Jasper/Divulgação/JC
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Fernando Albrecht
Motoristas de aplicativos reclamam dos passageiros que se alimentam durante a viagem e acabam deixando resíduos de comida no chão e no banco do carro. Nos ônibus é a mesma coisa, especialmente nos de longo curso. O gaúcho já foi mais caprichoso.

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