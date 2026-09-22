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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 00:25

Selo ouro

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Jornal do Comércio
O Grupo Panvel conquistou o Selo Ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol, referente ao inventário de emissões de gases de efeito estufa de 2025. O reconhecimento contribui para identificar os principais impactos ambientais da operação e orientar ações de eficiência e redução de emissões.

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