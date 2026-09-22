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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 00:25

Com a boca na botija

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Jornal do Comércio
Ou "a mentira tem pernas curtas". Em abril passado, o ministro do STF Alexandre de Moraes negou que tivesse viajado no jato de Daniel Vorcaro, embora O Globo tenha mostrado registros do voo. Agora um vídeo mostra que viajou sim. Mas vai tudo ficar por isso mesmo. O Brasil cansa.

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