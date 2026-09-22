Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasComeço de Conversa
Começo de Conversa

Alguns dos nossos patrocinadores

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 00:25

Limite de insegurança

Compartilhe:
Jornal do Comércio
A desconfiança no Supremo Tribunal Federal chegou a 48%, o maior índice da série histórica do Datafolha.

Notícias relacionadas