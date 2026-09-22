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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 00:25

Banco do Celular

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Jornal do Comércio
O celular de Daniel Vorcaro periciado pela Polícia Federal registra 10,8 mil chats, 17 mil vídeos e 53 mil chamadas telefônicas. O Master só podia ir pro beleléu, o dono em vez de despachar não desgrudava do telefone.

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