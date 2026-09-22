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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 00:25

O burro aguenta

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Jornal do Comércio
A curiosidade agora é saber de onde o governo Lula (PT) vai tirar R$ 30 bilhões do orçamento 2027 para custear o aumento do Bolsa Família e das canetas emagrecedores, que são vendidas nas farmácias a quase R$ 600 cada. Ou cria um novo imposto. O burro contribuinte aguenta.

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