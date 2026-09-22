Sugestão de campanha

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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 00:25

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Jornal do Comércio
Quem sabe o governo lança um programa que paga todas as despesas de viagem, hotel e refeições para que o pessoal curta a Disneylândia nos Estados Unidos? Pela Quaest, Lula tem 53% das intenções de voto na turma do Bolsa Família. Se der o vale Disneylândia, deve ir acima dos 70%.

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