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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 00:25

Sem amanhã

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Jornal do Comércio
É grande a preocupação dos operadores financeiros e avaliadores do risco Brasil com a questão fiscal depois dos pacotes de bondade eleitoreiras. O governo Lula age como se não houvesse amanhã. Parafraseando o personagem Justo Veríssimo, de Chico Anysio, o risco fiscal que se exploda.

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