Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasComeço de Conversa
Começo de Conversa

Alguns dos nossos patrocinadores

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 00:25

Bets, um problemão

Compartilhe:
Jornal do Comércio
"A verdade é que eu quero acabar com as bets." Foi o que falou o presidente Lula em Florianópolis (SC) no sábado. Medidas como proibir a publicidade de nada adiantam. Mas elas movimentam tamanha soma de dinheiro que a essa altura fechá-las vai ser um parto. Aliás, seria interessante saber as "nacionalidades" das bets, quantas são caboclas e quantas falam inglês. Ou chinês.

Notícias relacionadas