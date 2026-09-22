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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 00:25

A Copa e o comércio

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Jornal do Comércio
A realização da Copa do Mundo Feminina da Fifa 2027 no Brasil deve movimentar não apenas o futebol, mas também diferentes setores da economia nas cidades que receberão a competição. Para discutir as oportunidades e os desafios para o Rio Grande do Sul, a Fecomércio-RS promove, no dia 14 de outubro, uma edição especial do Fecomércio-RS Debate.

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