Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasComeço de Conversa
Começo de Conversa

Alguns dos nossos patrocinadores

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 00:25

Carga rápida

Compartilhe:
Jornal do Comércio
A gaúcha RIC Charge cria o primeiro hub de recarga do Brasil aos motoristas de aplicativos. Cada unidade recebe investimento médio de R$ 1 milhão e contará com carregadores desenvolvidos em parceria com fabricantes na China, com potência de até 300 kW, capacidade para 8 veículos simultaneamente. Deverão ser seis até o fim do ano. A recarga das baterias é o calcanhar de Aquiles dos carros elétricos.

Notícias relacionadas