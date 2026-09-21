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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 19:05

A despedida do Kerb im Tannenwald

Vini Martins/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
Depois de três dias, o Kerb im Tannenwald no município de Nova Petrópolis se despede de 2026. Mas deixa novamente no Pinhal Alto aquilo que talvez seja sua maior tradição: a vontade de continuar contando a mesma história, sempre com novos personagens e novas gerações. Prost!

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