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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 19:27

Negócio rentável à beira da rodovia RS-240

FÁBIO PILGER/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
O fotógrafo Adrian Krug, de 25 anos, passa horas no acostamento da rodovia RS-240, em São Leopoldo, clicando carros, caminhões e motos. Para quem acha estranho, ele garante que a moda rende um bom dinheiro. Basta acessar o site da empresa para comprar as imagens. Galera das motos potentes e carros vistosos são os principais clientes. Cabeça não é só para pentear cabelo.

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