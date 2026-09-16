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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 18:32

Avançam as revitalizações do prédio onde ficavam os cinemas Imperial e Guarani

FERNANDO ALBRECHT/ESPECIAL/JC
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Fernando Albrecht
Pelo menos a revitalização interna e externa do prédio que abrigava os cinemas Imperial e Guarani, no Centro da Capital, está sendo tocada depois de  longo e tenebroso inverno. A grua é prova disso. A outra imagem é de abril de 2022, em meio à Covid, e mostra os tapumes escondendo obra nenhuma. Progresso, portanto. Lento, mas progresso.

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