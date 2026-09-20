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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 20 de Setembro de 2026 às 00:25

Cidades estão mais saudáveis

Pessoas praticam exercícios na orla do Guaíba, na Vila Assunção, em Porto Alegre

Pessoas praticam exercícios na orla do Guaíba, na Vila Assunção, em Porto Alegre

/Mauro Belo Schneider/Especial/JC
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JC
JC
Mauro Belo Schneider, interino

As pessoas parecem estar mais conscientes da importância da prática de exercícios físicos para uma vida longa e saudável. Em Porto Alegre, no fim do dia ou no amanhecer, é comum ver gente caminhando e, principalmente, correndo. Na Zona Sul, a vista ajuda a dar uma motivação extra, com o Guaíba emoldurando a paisagem.

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