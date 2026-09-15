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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 18:22

A paz do campo no interior de Guaporé

Jürgen Mayrhofer/Divulgação/JC
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Fernando Albrecht
O tempo, esse ser caprichoso, pode tanto ser cruel como pode transmitir uma forte mensagem de paz e tranquilidade. Mas as nuvens, aparentemente tão bonitas, podem anteceder mau tempo. É precisamente o que acontece no Brasil. A imagem foi capturada na Linha Quarta, interior de Guaporé.

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