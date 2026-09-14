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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 18:11

Fotógrafo flagra baleias-francas durante o acasalamento em SC

Marcelo Langon/Divulgação/JC
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Fernando Albrecht
Uma dança de baleias francas. O fotógrafo Marcelo Langon conseguiu flagrar baleias-francas durante o acasalamento no mar de Imbituba, em Santa Catarina, que ele pôde observar em um grupo de cópula de quatro baleias afoitas que bailavam sem parar. Ele comenta que essas espécies formam grupos para acasalar, normalmente compostos por uma fêmea receptiva e vários machos ao redor. Ainda, segundo o fotógrafo, o comportamento apresentado é muito agitado, “elas gastam muita energia, pois a fêmea passa o tempo todo 'fugindo' das investidas dos machos. 

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