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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 18:06

Largo Glênio Peres é preparado para o comício de Lula

FERNANDO ALBRECHT/ESPECIAL/JC
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JC
JC
Uma superestrutura está sendo montada no Largo Glênio Peres, no Centro de Porto Alegre para o comício de Lula no fim da tarde desta sexta-feira (11). Desde o início da semana, toda a área foi cercada com grades metálicas, e para ir para o outro lado ou chegar no Mercado Público só pela avenida Borges de Medeiros ou pela rua Marechal Floriano. São esperadas 30 mil pessoas e 100 ônibus do Interior. Cinco geradores garantem a energia para o show. Chegar e sair do Centro à tarde vai ser complicado.

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