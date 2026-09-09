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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 18:16

O que pensam os ETs sentados em banco da Capital?

FERNANDO ALBRECHT/ESPECIAL/JC
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JC
JC
O que estariam fazendo esses bonecos na frente de uma loja de fantasias da rua Florêncio Ygartua, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre? Pensando sobre o Brasil? O ET provavelmente ficaria confuso, mas sua companheira de banco certamente diria que tudo que estamos vivendo faz parte de um imenso negócio chamado Brasil.

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