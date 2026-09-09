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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 00:25

Clube do bilhão

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Jornal do Comércio
O Banrisul alcançou a marca de R$ 1 bilhão em operações de crédito contratadas por meio do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe).

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