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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 00:25

Rio Tramandaí

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Jornal do Comércio
A Associação dos Amigos da Bacia do Rio Tramandaí está contra o despejo de esgoto no rio e vem realizando manifestações aguardando decisão judicial sobre o projeto da Corsan. Alegam que vai prejudicar o meio ambiente e a pescaria artesanal.

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