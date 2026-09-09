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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 00:25

Um país ruim de estudo

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Jornal do Comércio
Pela avaliação do programa Pisa de desempenho escolar, o Brasil marca passo há 10 anos. Metade dos alunos está abaixo do básico. Segundo dados divulgados ontem, melhoramos em ciência e pioramos em leitura e matemática, uma chaga dolorida que nos acompanha há muito tempo. Em compensação, 48% dos estudantes afirmam usar IA em trabalhos escolares. Quer dizer que somos ruins no estudo e bons na "cola". Isso sim que é desastre perfeito.

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