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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 00:25

Seu Alcino e sua rua

PG3 Alcino Vicente Gomes

PG3 Alcino Vicente Gomes

/FERNANDO ALBRECHT/ESPECIAL/JC
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Jornal do Comércio
Há 62 anos, o barbeiro Alcino Vicente Gomes se confunde com a rua Barros Cassal, a meia quadra da avenida Independência. Aos 84 anos, viu as grandes transformações da região, que aconteceram em outras ruas do bairro Independência, ao contrário daquele trecho.

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