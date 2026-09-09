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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 00:25

Gatos no telhado

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Jornal do Comércio
No meio da lambança toda no Supremo, o gato subiu duas vezes no telhado de Lula (PT). Pela pesquisa Quaest divulgada ontem, ele e Flávio Bolsonaro (PL) estão empatados no segundo turno em 41%. Pelo novo trabalho BTG/Nexus, Flávio está ligeiramente à frente de Lula também no segundo turno, 45% a 44%.

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