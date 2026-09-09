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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 00:25

Centenário da Farsul

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Jornal do Comércio
A Farsul, uma das mais importantes e exemplares instituições do Estado, vai completar 100 anos de profícua existência. A Critério - Resultado em Opinião Pública será responsável pela produção do livro do centenário da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul.

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