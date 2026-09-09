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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 00:25

Melô da rejeição

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Jornal do Comércio
Pela Quaest, 43% temem a volta da família Bolsonaro e igual percentual teme a continuidade de Lula.

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