Chegando no topo

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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 00:25

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Jornal do Comércio
O CEO do Hospital Moinhos de Vento, Mohamed Parrini, é um dos vencedores do Prêmio 100 Mais Influentes da Saúde 2026, na categoria Qualidade e Segurança.

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