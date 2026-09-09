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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 00:25

A volta de Zambiasi

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Jornal do Comércio
Entre os veteranos que voltam a se candidatar a cargo eletivo está Sergio Zambiasi, que concorre a deputado federal pelo Podemos. Hoje, o radialista completa 77 anos.

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