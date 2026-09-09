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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 00:25

Caruncho no tripé

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Jornal do Comércio
Uma das lições que se aprende em briga de rua é que os brigões que começam uma luta precisam saber como ela vai acabar. A briga interna do Supremo mal está começando. Agora o chefe da Polícia Federal entra no rolo, os apelos do presidente da Corte Edson Fachin não resolvem e sabe-se lá como isso vai acabar. A sessão plenária que vai analisar o caso deverá ser a luta do século. Mesmo que acabe na marra, a radiação de fundo vai longe. Um dos tripés do Estado de Direito está carunchado.

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