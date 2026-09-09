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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 00:25

Banco de olhos

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Jornal do Comércio
O Hospital Banco de Olhos São Pietro iniciou um programa de capacitação de residentes e fellows em parceria com a Johnson & Johnson Surgical Vision. A iniciativa busca contribuir para a formação de novos especialistas em cirurgia de catarata.

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