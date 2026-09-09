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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 00:25

Máquina do desejo

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Jornal do Comércio
Editor da publicação Guia do Carro e escritor, Sergio Quintanilha lança um livro com um título instigante: A Máquina do Desejo: por que compramos carros que não precisamos (Apris). O autor desdobra o raciocínio afirmado que o automóvel é o "fetiche mais bem sucedido do capitalismo". Boa essa.

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