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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 00:25

E o petróleo...

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Jornal do Comércio
O preço do barril do petróleo encosta nos 100 dólares, a peleia entre os Estados Unidos e a Guarda Revolucionária do Irã - que é quem manda no país - promete ir longe, com tudo que ela impacta no mundo ocidental em geral e no Brasil em particular.

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