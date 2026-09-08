O clima está invertido como este guarda-chuva

PG3 Alcino Vicente Gomes FERNANDO ALBRECHT/ESPECIAL/JC

Seu Alcino e sua rua

Rio Tramandaí

Um país ruim de estudo

A volta de Zambiasi

Caruncho no tripé

Gatos no telhado

Melô da rejeição

Centenário da Farsul

Chegando no topo

Máquina do desejo

Banco de olhos

Enquanto isso...

Clube do bilhão

O guarda-chuva invertido da pedestre no centro de São Leopoldo combina com o comportamento maluco do clima ao longo da semana. Chuva e sol se alternam, com vento e frio, bagunçando o planejamento do vestuário de quem sai cedo de casa e só retorna à noite. Mas também é uma boa imagem para ilustrar o que está acontecendo nesta terra teoricamente abençoada por Deus.Há 62 anos o barbeiro Alcino Vicente Gomes se confunde com a rua Barros Cassal, a meia quadra da avenida Independência. Aos 84 anos viu as transformações do bairro que não teve grandes mudanças ao contrário de outras ruas do bairro Independência pelo menos naquele trecho.A Associação dos Amigos da Bacia do Rio Tramandaí está contra o despejo de esgoto no rio e vem realizando manifestações aguardando decisão judicial sobre o projeto da Corsan. Alegam que vai prejudicar o meio ambiente e a pescaria artesanal.Pela avaliação do programa Pisa de desempenho escolar, o Brasil marca passo há 10 anos. Metade dos alunos está abaixo do básico. Segundo dados divulgados ontem, melhoramos em ciência e pioramos em leitura e matemática, uma chaga dolorida que nos acompanha há muito tempo. Em compensação, 48% dos estudantes afirmam usar IA em trabalhos escolares. Quer dizer que somos ruins no estudo e bons na "cola". Isso sim que é desastre perfeito.Entre os veteranos que voltam a se candidatar a cargo eletivo está Sergio Zambiasi, que concorre a deputado federal pelo Podemos. Hoje, o radialista completa 77 anos.Uma das lições que se aprende em briga de rua é que os brigões que começam uma luta precisam saber como ela vai acabar. A briga interna do Supremo mal está começando. Agora o chefe da Polícia Federal entra no rolo, os apelos do presidente da Corte Edson Fachin não resolvem e sabe-se lá como isso vai acabar. A sessão plenária que vai analisar o caso deverá ser a luta do século. Mesmo que acabe na marra, a radiação de fundo vai longe. Um dos tripés do Estado de Direito está carunchado.No meio dessa lambança toda o gato subiu duas vezes no telhado de Lula. Pela pesquisa Quaest divulgada ontem ele e Flávio Bolsonaro estão empatados no segundo turno em 41%. Pelo novo trabalho BTG/Nexus, Flávio esta ligeiramente à frente de Lula também mmno segundo turno, 45% a 44%.Pelo Quaest, 43% temem a volta da família Bolsonaro e igual percentual teme a continuidade de Lula.Uma das mais importantes e exemplares instituições do Estado vai completar100 anos de profícua existência. A Critério – Resultado em Opinião Pública/ Critério Editorial, será responsável pela produção do livro do centenário da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul.O CEO do Hospital Moinhos de Vento, Mohamed Parrini, é um dos vencedores do Prêmio 100 Mais Influentes da Saúde 2026, na categoria Qualidade e Segurança.Editor da publicação Guia do Carro e escritor, Sergio Quintanilha lança um livro com um título instigante: A Máquina do Desejo: por que compramos carros que não precisamos (Apris). O autor desdobra o raciocínio afirmando que o automóvel é o "feitiche mais bem sucedido do capitalismo". Boa essa.O Hospital Banco de Olhos São Pietro iniciou um programa de capacitação de residentes e fellows em parceria com a Johnson & Johnson Surgical Vision. A iniciativa busca contribuir para a formação de novos especialistas em cirurgia de catarata.O preço do barril do perróleo encosta nos 100 dólares, a peleia entre os Estados Unidos e a Guarda Revolucionária do Irã - que é quem manda no país - promete ir longe, com tudo que ela impacta no mundo 0cidental em geral e no Brasil em particular.O Banrisul alcançou a marca de R$ 1 bilhão em operações de crédito contratadas por meio do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe).