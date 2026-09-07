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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 07 de Setembro de 2026 às 18:14

Lancheria Luz preparada para a Semana Farroupilha

Devidamente pilchada, Maristela Cardoso recebia a freguesia para o mês do 20 de Setembro

Devidamente pilchada, Maristela Cardoso recebia a freguesia para o mês do 20 de Setembro

Fernando Albrecht/Especial/JC
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JC
Seu Giovane Duarte caprichou no visual da Lancheria Luz, no Mercado Público. Colocou uma carroça - ou carreta - inteira como antigamente, incluindo um lampião. Só faltou a junta de bois. Devidamente pilchada, Maristela Cardoso recebia a freguesia para o mês do 20 de Setembro.

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