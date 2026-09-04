Nota para segunda foto

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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 00:25

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PG3 Desfile Semana da Pátria em Gramado 2026

PG3 Desfile Semana da Pátria em Gramado 2026

/PREFEITURA DE GRAMADO/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
O civismo que desapareceu

Gramado ressuscita o que está morto e sepultado há muito tempo em cidades do Interior e da própria Capital: os desfiles cívicos da Semana da Pátria. Quem tem cabelos brancos lembra com saudade e tristeza da Parada da Mocidade, realizada dia 2 de setembro, do tradicional desfile de 7 de Setembro, do acendimento da Pira da Pátria no Parque da Redenção, chama trazida a pé por atletas desde as margens do Ipiranga e de lá para todo o Brasil. Pátria amada, hoje não se cultua mais, se afana dela.

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